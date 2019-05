Les CPE meilleurs que les maternelles 4 ans pour faire réussir les enfants défavorisés

Alors que le gouvernement Legault s’apprête à dépenser des millions pour offrir la maternelle 4 ans pour tous, des données québécoises montrent que ce sont les CPE, et non l’école, qui préparent le mieux les enfants de milieux défavorisés à la réussite scolaire. Un constat qui n’a pas ébranlé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

«C’est dans les CPE qu’on a trouvé les conditions gagnantes», a lancé Sylvana Côté,

professeure à l’École de Santé publique de l’Université de Montréal, qui a présenté mercredi un mémoire lors des consultations sur le projet de loi entourant les maternelles 4 ans, rédigé avec ses collègues Christa Japel et Richard Tremblay.

Selon Mme Côté, il faut d’abord se baser sur les rares données québécoises disponibles à ce sujet, puisque la situation est «difficilement comparable» avec d’autres sociétés, où il n’existe pas de réseau de services de garde subventionnés comparable à celui des centres de la petite enfance (CPE) québécois.

Or les chiffres disponibles, provenant de l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM), montrent que les enfants provenant de milieu défavorisé qui ont fréquenté les services de garde sont par la suite moins vulnérables sur certains aspects de leur développement que ceux qui ont fréquenté les maternelles à 4 ans.

«La maternelle 4 ans, c’est mieux que de rester à la maison dans un milieu défavorisé. Mais c’est nettement supérieur d’être intégré en amont dans un réseau de services de garde de bonne qualité (...). La barrière principale, c’est le manque de place (en CPE)», a-t-elle affirmé.

Selon la même étude, la proportion d’enfants qui arrivent à l’école en étant vulnérables dans au moins un domaine de développement a toutefois augmenté entre 2012 et 2017, étant passée de 26% à 28%.

Mme Côté explique cette détérioration par les compressions qui ont été imposées au réseau des services de garde au cours de cette période.

«On a trouvé une super recette au Québec qui fait l’envie de plusieurs pays. (...) Des investissements supplémentaires sont importants pour que le projet lève et on lui a coupé l’herbe sous le pied. On ne voit pas le plein potentiel de ce réseau, mais il semble qu’il a fait ses preuves», a-t-elle affirmé.

Mme Côté affirme que le gouvernement va dépenser «beaucoup d’énergie et de ressources financières» sans «aucune évidence» que la formule mise en place jusqu’à maintenant dans les milieux défavorisés donne des résultats. «On a d’autres données qui montrent que ça n’a pas aidé du tout, au contraire», a-t-elle laissé tomber.

«Biais méthodologique»

De son côté, le ministre Roberge estime que cette étude contient un «biais méthodologique important». Puisqu’obtenir une place en CPE relève du «parcours du combattant», les parents qui ont réussi ce tour de force sont forcément impliqués dans l’éducation de leurs enfants, ce qui fait tout une différence dans leur réussite scolaire, a-t-il expliqué.

Quant à la prise de position très nette de la chercheuse en faveur du développement du réseau des CPE plutôt que des maternelles 4 ans, M. Roberge y voit une prise de position «personnelle» qui relève davantage de l’opinion que de la science.

De son côté, le professeur de l’Université Laval Égide Royer est venu affirmer que l’augmentation de la réussite pour les élèves en difficulté passe forcément par l’implantation de la maternelle 4 ans pour tous. Ce sont les enseignants sont les mieux formés pour faire de l’intervention précoce en littératie et numératie, a-t-il précisé, une condition gagnante pour aider les élèves à partir du bon pied.