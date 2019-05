Lettre à ma femme

Ma belle,

Au moment où j’écris ces mots, cela fait trois ans, jour pour jour que nous sommes mariés. Un petit mariage simple dans la cours arrière de notre jumelé. Un mariage discret, mais festif. Un mariage qui nous ressemble.

J’étais dans la maison entrain de préparer une soupe et je t’ai aperçue par la fenêtre alors que tu tondais le gazon et ça m’a fait sourire. Je suis si content d’avoir épousé une fille qui sait palier à mes lacunes de gars vraiment pas manuel et qui me laisse toute l’espace que je veux dans la cuisine. Parce que ma soupe est de loin supérieure à ma tonte de pelouse.

3 ans de mariage et ce ne fut pas trois petites années. Il y a eu 2 enfants, l’achat de 2 maisons et là je ne parle même pas de la voiture qui venue faire un petit séjour dans notre hall d’entrée.

Et pourtant nous sommes toujours là, un à côté de l’autre. À savoir que même si une faiblesse nous accable quelqu’un est là pour nous supporter.

Nous nous sommes aussi oubliés un peu pendant ces 3 ans. Envoûtés dans le tourbillon du quotidien il nous est arrivé d’être des collègues plus que des amoureux. Deux personnes qui ne font que s’acquitter de tâches, en oubliant qu’avant tout ça, ils étaient des amoureux.

Mais nous n’avons jamais perdu espoir, nous n’avons jamais arrêté de s’aimer et c’est pour cela que nous sommes toujours là.

C’est pour ça que demain nous partons en voyage, juste nous deux, pour la première fois en 3 ans. C’est pour ça que, bientôt, nous aurons une nouvelle maison pour y faire grandir notre famille et continuer de fortifier notre amour.

Il y a encore bien des tempêtes qui nous attendent. Je le sais, et tu le sais aussi. Nous savons aussi que nous sommes capables d’en prendre. Qu’on a déjà vu des ouragans se pointer le bout du nez, mais que nous avons passé au travers la tête haute.

Je nous souhaite toute la vie pour nous. Je veux et je sais que nous vieillirons ensemble. Et que même quand tes cheveux seront gris et que mon crâne sera ridé, on pourra encore rire ensemble. On se souviendra de nos beaux moments, mais aussi des moins beaux et on se rappellera combien nous avons été forts et obstinés.

Je serai toujours là pour te préparer une soupe et calmer tes angoisses et tu seras toujours là pour tondre ma pelouse et entendre mes niaiseries.

Nous nous aimons comme au début, mais maintenant on le sait encore plus. Je t’aime et bon anniversaire, ma belle.