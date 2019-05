Normand Léveillé a toujours les Bruins tatoués sur le cœur

Trente-huit ans après avoir été repêché au 14e rang par les Bruins de Boston, Normand Léveillé demeure un fidèle partisan de son ancienne formation.

La vie a fait en sorte que l’ancien attaquant n’a plus jamais rejoué au hockey après un incident tragique survenu le 23 octobre 1982, contre les Canucks de Vancouver. Après avoir été frappé par Marc Crawford, Léveillé a subi un accident vasculaire cérébral qui l’a rendu aphasique, en plus de le paralyser partiellement.

Aujourd’hui, cela n’empêche pas l’homme de 56 ans de suivre avec intérêt les performances de ses Bruins.

«Il les aime, c’est son équipe [...] Même en vacances, alors qu’il y a 12 heures de décalage, on se lève à 7h le matin pour écouter les Bruins qui jouent à 7h le soir», a raconté sa femme, Denise Blanchette Léveillé, à TVA Sports.

De l’appui pour Patrice Bergeron

Léveillé était bien placé pour savoir ce que Patrice Bergeron a vécu lorsqu’une sévère commotion cérébrale, qui aurait pu compromettre sa carrière, l’a limité à 10 matchs lors de la saison 2007-2008.

«Normand lui a parlé par mon entremise, naturellement. On a dit : "Patrice, ne va pas sur la glace, même si tu te sens bien. Attends plus longtemps parce que Normand trouve que tu es un bon joueur et il ne voudrait pas qu’il t’arrive ce qui lui est arrivé"», a expliqué sa conjointe.

«C’est quelqu’un qui a tellement un grand cœur et qui est un "fan" des Bruins, a mentionné Bergeron. Il va toujours avoir le "B" tatoué sur le cœur. Il m’a envoyé des ondes positives.»