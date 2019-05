Plus de 50 témoins interrogés à Longueuil

La police de Longueuil a interrogé une cinquantaine de personnes afin d’élucider le meurtre d’un jeune homme de 19 ans, survenu samedi soir sur la Rive-Sud.

« L’enquête avance. On invite les gens à nous appeler sans hésiter pour nous donner de l’information », insiste le porte-parole du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) Ghyslain Vallières.

Samedi soir, une fête s’est terminée dans le sang sur la Montée Saint-Hubert, à Longueuil. Rayan Klioua s’est effondré sous les projectiles d’une arme à feu.

Les enquêteurs confirment que des témoins ont entendu des coups de feu. Affolés par le bruit, les jeunes festifs se sont dispersés à la vitesse de l’éclair.

Les autorités tentent maintenant de rassembler tous ces morceaux de casse-tête.

Avant, pendant et après

« On reconstitue la soirée étape par étape : les liens relationnels, chaque geste posé avant, pendant et après », explique-t-il. La police n’en est pas à établir le motif du crime. Des proches de Klioua ont confié au Journal qu’il entretenait des relations douteuses. On ne connaît pas ses liens avec le ou les assaillants.

Klioua était l’ami de la deuxième victime, dont l’identité n’a pas été révélée. Il n’y a pas eu de querelle entre eux, dit la police. On craint encore pour la vie du jeune homme dans la vingtaine.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire. Pour transmettre directement de l’information aux enquêteurs au dossier, composez le 450 463-7211.