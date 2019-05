Quand il faut que cessent les abus!

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la lettre de cette femme qui s’est toujours dévouée pour ses parents, en choisissant d’abord d’habiter près de chez eux avec son mari pour être à disposition, et qui, maintenant qu’ils ont 82 et 86, leur sert d’infirmière en même temps que de bonne à tout faire, pendant que son mari bricole et jardine pour eux puisqu’ils habitent toujours leur maison.

Madame et monsieur n’en peuvent plus et souhaiteraient bien que les parents vendent leur maison pour aller habiter en résidence, surtout que le frère de madame, vivant dans une autre ville, n’a jamais fait sa part pour eux. En terminant sa lettre, elle vous demande deux choses Louise : Comment les convaincre de vendre ? Comment faire savoir au frère qu’il devrait faire sa part.

Le conseil donné de convoquer un conseil de famille pour mettre tout le monde devant la réalité des faits est des plus pertinents, mais ça m’étonnerait que ça marche avec une famille où les parents sont en dispute perpétuelle et où le frère ne leur a jamais proposé la moindre aide.

J’en ai pour exemple ma propre expérience de famille. Comme cette femme, toute ma vie j’ai servi de souffre-douleur à mes parents qui ont profité de ma générosité jusqu’à en abuser, pendant que mon frère, ma sœur et leurs conjoints respectifs se tenaient à distance sous prétexte qu’ils avaient enduré leurs vieux toute leur enfance et leur jeunesse, et qu’ils n’avaient plus aucun goût pour agoniser à leurs côtés.

Je les ai soutenus jusqu’à ce qu’ils quittent ce monde, convaincue que j’étais d’être au moins récompensée dans leur testament. Eh bien non, le petit héritage fut divisé en trois. J’avais sacrifié ma vie pour ça ! Alors moi, je conseille à cette femme d’agir radicalement en intimant à ses parents de vendre leur maison, et à défaut, de les laisser se débrouiller seuls à l’avenir. Il y a une limite à se faire exploiter.

Une qui en a bavé et qui voudrait épargner ça à d’autres

J’ai du mal à imaginer qu’une personne comme elle qui s’est dévouée toute sa vie pour ses parents, endurant en plus leur sale caractère, puisse subitement décider de les abandonner à leur sort sans en nourrir de violents remords. Mais peut-être que venant d’une personne qui a vécu semblable calvaire, ça passera !