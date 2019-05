Un café-buvette trop cute où faire de l’escalade à Bromont

Le charmant café-buvette Backbone est certainement une raison en soi de partir à la découverte à Bromont. En plus de servir de l’excellent café, le Backbone est aussi un centre d’escalade, un resto, une buvette et un lieu où se poser.



Au menu, vous aurez droit à une belle sélection de bière de microbrasserie Brouërie, du vin, du kombucha et des douceurs locales.



Côté installation, vous pourrez profiter pleinement d’une belle terrasse au soleil, d’un espace pique-nique, d’un coin feu et même d’une douche extérieure pour vous rafraîchir durant les belles journées chaudes d’été.

C’est aussi à cet endroit que vous trouverez le seul slackpark du Québec. C’est pas rien! En plus, pour avoir droit de profiter de ce bel espace, vous n’aurez qu’à consommer un petit quelque chose au comptoir bouffe ou au bar.



Si vous voulez grimper, vous devrez débourser 16$ par adulte. Cette entrée vous donnera accès aux installations de grimpe (et à tout le reste) pour toute la journée. Vous avez même le droit de quitter le site et de revenir plus tard!

Le Backbone accepte même les chiens (tant que ceux-ci sont bien élevés).

Pas besoin d’être un pro de l’escalade pour essayer de monter au Backbone, les gens à l’accueil vous montreront comment faire!



Pour tout savoir de cette charmante adresse à Bromont, c’est par ici!



Backbone

100 rue de Rubis, Bromont

