Une adolescente se fait tabasser à coup de mini-bâtons de hockey

SHERBROOKE | Une adolescente de 15 ans s’est fait tabasser à coup de mini bâtons de hockey et de branches par un groupe de jeunes alors qu’elle aurait voulu protéger l’un de ses amis.

L’altercation a éclaté lundi et impliquait des mineurs à environ 300 mètres de l’École internationale du Phare dans l’ouest de la ville de Sherbrooke en Estrie.

La police de Sherbrooke a confirmé qu’une plainte avait été déposée par l’adolescente, qui a été sauvagement frappée par des branches d’arbres et des mini-bâtons de hockey à l’extrémité du cul-de-sac de la rue St-Louis.

Rencontrée par Le Journal, l’adolescente, dont le nom doit être protégé parce qu’elle est mineure, a expliqué qu’elle avait eu vent qu’une « nouvelle gang de l’école » avait l’intention de s’en prendre à l’un de ses amis qui fréquente l’institution scolaire.

« Avec mes amis, on s’est rendus là-bas pour modérer les choses. Je me suis approchée d’eux pour leur dire de se calmer, mais je n’ai pas eu le temps de finir ma phrase que j’ai reçu un coup de poing sur le côté droit de mon visage », a raconté l’adolescente, qui a déjà fréquenté l’établissement scolaire, mais qui fait maintenant l’école à la maison.

« Je suis tombée par terre et j’ai senti six coups de bâtons à la tête et au coup. Lorsque je me suis levée pour me sauver, j’ai touché mon visage et il était couvert de sang », a-t-elle ajouté.

L’adolescente aurait subi un traumatisme crânien en plus d’avoir reçu quatre points de suture à la tête.

Enquête en cour

La porte-parole de la police de Sherbrooke, Isabelle Gendron, a mentionné que le rapport de police stipulait « qu’un des groupes impliqués cherchait à se venger d’un vol de cannabis » survenu plus tôt.

Un suspect d’âge mineur qui fréquentait l’école a été arrêté mardi. Il en était à sa deuxième école depuis quelques mois selon Mme Gendron.

« Il a été arrêté pour agression armée et pourrait faire face à d’autres accusations, a précisé la porte-parole. Il est possiblement que d’autres arrestations suivront. »

Une enquête est présentement cour.

L’adolescente avoue avoir éprouvé quelques remords de s’être mêlée de cette histoire.

« Je regrette, mais ce n’était pas une raison d’agir de la sorte », dénonce-t-elle.