LARIVÉE, Clément



Le 26 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Clément Larivée, époux de Mme Lucie Lebrun.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Alain (Maryse Salois), Réjean (Lola Delpeche) et Patrick (Nathalie Legault), ses cinq petits-enfants, sa soeur Rollande (Jean-Gilles Leroux), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :651, BOUL. LAURIERMcMASTERVILLE, Qc J3G 0K5le dimanche 2 juin 2019 dès 9h. Une liturgie suivra à 13h en la chapelle du complexe.