DELAGE, Carmen



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Carmen Delage, survenu le 27 mai 2019 à Montréal, à l'âge de 79 ans.Elle rejoint ses parents Hector et Yvonne ainsi que ses frères et soeurs Aurèle, Annette, Denis, Urgel, Réjeanne et Élie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rodrigue et Sylvianne (Luc), sa petite-fille Sarah, sa soeur Noëlla ainsi que ses nombreux neveux et nièces.La famille vous accueillera le dimanche 2 juin de 11h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal. Suivra une liturgie de la Parole à 13h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don la Société de recherche sur le cancer.societederecherchesurlecancer.ca