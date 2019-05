VÉZINA, Yvette



De Saint-François, Laval, le 23 mai 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Yvette Vézina.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Louise), feu Gilles, Luc (Pierrette) et Gaetan (Louise), ses petits-enfants: Pierre-Luc (Anne), Stéphane, Line, son arrière-petit-fils Jesse, son frère Guy, sa soeur Denise, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-François-de-Sales le samedi 1er juin à 11h, suivies de l'inhumation. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 10h.Elle fut confiée aux