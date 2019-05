6 manières de rénover l’extérieur de votre maison

En collaboration avec

Ça y est, vous venez d’acheter une maison! Comme tout nouvel acheteur, vous souhaitez probablement mettre la main à la pâte et effectuer quelques rénovations sans avoir à débourser des sommes faramineuses.

Même si vous n’êtes pas un expert de la rénovation, vous pouvez certainement réaliser la plupart de ces travaux vous-même en profitant de bons conseils d’experts dans un centre de rénovation polyvalent comme BMR.

Voici quelques manières de rafraîchir l’extérieur de votre maison.

1. Changer le revêtement extérieur

Cette rénovation transformera complètement l’allure de votre maison... et en fera augmenter la valeur! Une tonne de matériaux sont disponibles dans les centres de rénovation – parmi ceux-ci, les plus recommandés sont le vinyle, l’aluminium et le bois d’ingénierie. Tous trois offrent une solution durable qui demande peu d’entretien.

2. Monter une terrasse

La terrasse est l’endroit par excellence pour profiter de l’été comme il se doit. Pour bâtir la vôtre, optez pour du composite, un matériau de qualité qui saura résister aux rigueurs de l’hiver. Le revêtement ne demande pas beaucoup d’entretien, est facile à installer et durera des années!

3. Travailler l’aménagement paysager

Il y a tellement de manières d’aménager votre terrain! Vous aimez les espaces verts? Offrez-vous un grand jardin et des plantes-bandes fleuries. Vous souhaitez minimiser le temps d’entretien de votre cour? Craquez pour une allée en pavé.

4. Appliquer une nouvelle couche de peinture

Une bonne couche de peinture donnera assurément un coup de neuf à votre logis. Pour un choix durable, on choisit un produit à base d’eau que l’on applique sur un revêtement pas trop usé.

5. Changer les fenêtres

Pour économiser de l’énergie tout en faisant votre part pour la planète, pourquoi ne pas changer vos fenêtres pour des cadres certifiés Energy Star? Celles-ci possèdent un vitrage spécial qui permet de réduire les pertes de chaleur tout en bloquant les rayons ultraviolets. Ainsi, vous vous assurez un confort été comme hiver!

6. Installer des luminaires

De jolis luminaires confèrent chaleur et convivialité à votre maison. Selon vos préférences et votre budget, apposez des appliques murales, un plafonnier, des projecteurs automatiques ou des luminaires pour allées. Considérations esthétiques à part, assurez-vous toutefois de sélectionner des articles qui illumineront suffisamment votre terrain!

Pas besoin de se lancer dans de grands chantiers pour donner un coup de neuf à votre maison.