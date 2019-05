Agenda du week-end

Festival Go Vélo Montréal

Photo APMJ

Jusqu’à dimanche, on fête le vélo à Montréal. Vendredi soir, pour le Tour de nuit de 21 km, le départ (20 h 15) et l’arrivée auront lieu sur l’avenue du Parc, au parc Jeanne-Mance. Dimanche, pour Le Tour de l’Île, plusieurs ­circuits sont proposés : le classique, l’express, le balisé. Dans tous les cas, on s’inscrit sur le site. Tarifs divers. Pour être spectateur, consultez les plans.

À la TOHU

Jusqu’au 9 juin, l’École nationale de cirque présente ses nouveaux diplômés avec Où vont les fleurs ? Dans une mise en scène d’Alain Francoeur, assisté de Marie-Josée Gauthier, les artistes Nicolas Allard, Halle Baart, Catherine Beaudet, Alyssa Bunce, Cindy Dumont, Brittany Gee-Moore, Adam Grondin, Éline Guélat, Miho Inaba, Ruben Ingwersen, Félix Martin, Sara McDonald, Jack McGarr, Ron Oppenheimer, Michael Patterson, Basile Philippe, Célien Pinon, Clara Prezzavento, Lina Romero, Luisina Rosas, Louana Seclet-Monchot, Jarrod Takle, Sandy Tugwood, Madison Ward, John Witte et Joëlle Ziorjen nous en mettront plein la vue, à la TOHU.

Festival de la poésie de Montréal

Photo Mario Savoie

Jusqu’à dimanche, le Festival de la poésie de Montréal bat son plein et les amoureux des mots se ­retrouveront au parc des Compagnons de Saint-Laurent (boul. du Mont-Royal et rue Cartier) : des ­lectures sur scène et un marché de la poésie qui réunira une soixantaine d’éditeurs. Jean-Paul Daoust est le porte-parole de l’événement.

Du Perlage contemporain à la Guilde

Tout à côté du Musée des Beaux-Arts, on peut visiter la galerie de La Guilde canadienne des métiers d’art (1356, rue Sherbrooke Ouest), qui propose toujours des œuvres exceptionnelles d’artisans et ­d’artistes. Jusqu’au 21 juillet, on présente ­Beading Now — Perlage ­contemporain, une exposition qui réunit le travail de 11 artistes ­autochtones et non autochtones.

Entrée libre.

Braderie de l’Avenue du Mont-Royal

Photo courtoisie

Jusqu’à dimanche, on ira se promener à la foire commerciale de l’avenue du Mont-Royal. On y ­trouvera : une zone lounge avec DJ’s (près du boulevard Saint-Laurent), des activités pour les enfants (près de la rue des Érables), 35 terrasses et des rabais, etc.