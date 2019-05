Après Cannes, «La femme de mon frère» brille à Montréal

MONTRÉAL | Savourant encore sa récente victoire à Cannes où elle a partagé le prix Coeur de cœur du jury de la sélection Un certain regard, Monia Chokri a présenté son film La femme de mon frère pour la première fois à Montréal, jeudi soir, au Théâtre Outremont.

Outre la cinéaste et les principales vedettes de son drame – dans lequel on retrouve Anne-Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Evelyne Brochu, Micheline Bernard et Mani Soleymanlou –, plusieurs personnalités se sont déplacées pour fouler le tapis rouge et assister à la projection.

Le temps de son premier boulot derrière les caméras d'un long métrage, Monia Chokri a imagé son propre scénario. La femme de mon frère s'intéresse à Sophia (Anne-Élisabeth Bossé), jeune trentenaire qui doit composer avec l'arrivée de sa gynécologue (Evelyne Brochu) dans la vie de son frère (Patrick Hivon) avec qui elle entretient une relation fusionnelle.

Le film est attendu sur les écrans des salles obscures le 7 juin.

À la fin de sa projection au Festival de Cannes, à la mi-mai, La femme de mon frère a été chaudement applaudi.