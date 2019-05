Grenier

Frère Réal, SG

(F. Adrien-Marie)



À la Résidence De La Salle, à Laval, le 27 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Frère Réal Grenier, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Après 9 années d'enseignement au Québec dans les écoles de Sainte-Thérèse de Blainville, et en Mauricie, dans celles de Saint-Tite, Saint-Georges, Saint-Stanislas et le Juvénat Notre-Dame-du-Rosaire de Champlain, les missions lointaines l'appellent. En Afrique (12 ans), et plus tard, en Haïti (33 ans), Réal est professeur, animateur de mouvements de jeunes, musicien performant, informaticien qualifié. De retour au pays en 2008, il rejoint ses confrères dans la région de Trois-Rivières.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins reçus au cours des derniers mois.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Lise (Jean Fugère); ainsi que plusieurs neveux et nièces.La dépouille mortelle sera exposée au Complexe funéraire J.D. Garneau, 274, Saint-Laurent, Trois-Rivières, le dimanche 2 juin 2019, de 14h à 17h et de 19h à 21h; ainsi que le lundi 3 juin, à compter de 9h.Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Gabriel-Archange, 105, rue du Frère-Séverin, Trois-Rivières, Qc, le lundi 3 juin, à 10h.L'inhumation suivra au cimetière Sainte-Marie-Madeleine, 1441, Notre-Dame Est, Trois-Rivières, Qc.