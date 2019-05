Call of Duty: un «reboot» sombre et cru pour Modern Warfare en octobre [VIDÉO]

Exit les armes futuristes et les combats à la limite du farfelu: le prochain Call of Duty s’annonce sombre, cru et inconfortable si l’on en croit sa première bande-annonce.

Simplement intitulé Modern Warfare, le volet 2019 de la franchise d’Activision se veut donc un reboot de la série de jeux de tir du même nom. Il faut donc s’attendre à une histoire, des armes et des environnements actuels, bien loin de la folie des Black Ops.

En plus de son traditionnel mode en ligne et du jeu coopératif, le titre misera aussi sur une campagne solo qui sera visiblement teintée par le terrorisme et les situations moralement inconfortables.

Image courtoisie Activision

Développée par Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare transportera ainsi les joueurs à travers différentes villes européennes et certaines régions du Moyen-Orient.

Fait intéressant pour plusieurs, Activision a annoncé que le titre supportera pour la première fois le jeu en ligne cross-play entre PC et consoles.

Image courtoisie Activision

La nouvelle itération de Call of Duty sonne également la disparition de la désormais traditionnelle season pass. Le contenu ajouté au jeu après sa sortie sera alors offert gratuitement à tous les joueurs.

Soulignons par ailleurs que le studio Beenox a profité de l’annonce pour dévoiler qu’il participait au développement de la version PC du titre.

Il y aura donc un peu de Québec dans le prochain Modern Warfare!

Call of Duty: Modern Warfare paraîtra le 25 octobre sur PC, PS4 et Xbox One