De l’espoir pour la Gold Cup

Sans surprise, Samuel Piette et Zachary Brault-Guillard ont été sélectionnés par John Herdman pour représenter le Canada à la Gold Cup qui s’amorce le 15 juin.

Le milieu de 24 ans et l’arrière de 20 ans seront en uniforme samedi contre Orlando, mais partiront ensuite pour amorcer le camp préparatoire et ils estiment que le Canada a tout ce qu’il faut pour connaître une bonne compétition.

« Il y a clairement un coup à jouer, assure Brault-Guillard qui participera à sa première Gold Cup. L’entraîneur John Herdman a un très bon projet de jeu et sur tous les postes, on est assez bons, on a de la qualité et de la jeunesse. »

« Honnêtement, je suis convaincu [qu’on peut aller loin], a insisté Piette pour qui il s’agira d’un quatrième tournoi. Avec l’équipe qu’on a, les joueurs qu’on a, la qualité qu’on a et le personnel d’entraîneurs qui est dévoué à amener cette équipe à un autre niveau. »

Se mesurer

Le Canada fait partie du groupe A avec le Mexique, la Martinique et Cuba. Les deux premières positions passeront à la ronde éliminatoire.

« C’est là qu’on va se mettre au défi contre des équipes qui sont un peu plus à notre niveau, a avancé Piette. Le Mexique est une équipe qui se rapproche de nous, la Martinique et Cuba aussi.

« Il faut faire attention, ce ne sont pas des matchs qui sont acquis, mais je crois qu’on a une belle option pour se qualifier pour les quarts de finale. »

Le milieu de terrain, qui compte 41 apparitions dans le maillot rouge, estime surtout que la phase de groupe va permettre de donner la mesure de la progression de cette jeune équipe pleine de talent.

« On va se mesurer au Mexique et voir à quel point cette équipe est bonne contre une très bonne équipe, ça va remettre les pendules à l’heure. »

Progression

Parlant de progression, le Canada voudra faire mieux que sa défaite de 2 à 1 en quart de finale contre la Jamaïque, il y a deux ans.

« On est capables de pousser encore plus, croit Piette. On a de meilleurs joueurs à comparer à la dernière édition. »

Lors des deux autres éditions auxquelles a participé Piette, le Canada n’a pas franchi la phase de groupe en 2013 et 2015, ne remportant aucune victoire en six matchs.

La sélection canadienne a remporté cette compétition intercontinentale à une reprise, en 2000. Il a aussi pris le troisième rang en 2002 et 2007. La Gold Cup est à la CONCACAF ce que l’Euro est à l’UEFA.

Bon endroit

Pour Brault-Guillard, c’est un pas de plus vers un enracinement dans cette sélection, lui qui en est à trois matchs depuis sa première sélection en octobre dernier.

Le fait qu’il ait quitté l’Olympique Lyonnais pour se joindre à l’Impact en prêt cette année permet à John Herdman de le suivre de plus près.

« Il me suivait pas mal aussi à Lyon, mais c’est vrai qu’en venant au Canada ça me facilite certaines choses. »

Il rappelle toutefois que sans de bonnes prestations avec le Bleu-blanc-noir, sa cote n’aurait pas monté pour autant.

« Le projet sportif pour lequel je suis venu ici, ça se passe bien. Mais si ça avait été à mon désavantage, ça aurait compliqué certaines choses. »