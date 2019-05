Des vêtements pour s’entraîner

Le marché de la mode fait face à plusieurs défis, celui du vêtement sportif, lui, continue de croître, et ce, depuis plusieurs années. Le sport lui-même est à la mode et le secteur de la mode doit s'adapter à cette nouvelle réalité.

1. La tendance de l'« athleisure »

Avant de parler des grandes tendances actuelles dans l’univers des vêtements athlétiques, il faut savoir que la tendance athlétique en est une en soi. Les Anglais la surnomment « athleisure » (contraction des mots anglais « athlétique » et « loisir »), c’est-à-dire qu’on s’habille, pour le quotidien, avec des éléments du vestiaire propre au sport. En effet, l'idée de passer du gym à nos activités quotidiennes avec des vêtements d'entraînement sans négliger notre style a manifestement quelque chose de très pratique.

Pour bien maîtriser la tendance « athleisure », il est important de privilégier les fibres respirantes qui vous garderont au sec, même après votre séance d'entraînement. La dernière chose que vous souhaitez est de sortir dîner en ayant l'air totalement détrempée.

Misez aussi sur des vêtements d'entraînement aux détails urbains, tels que des découpes graphiques ou des effets de transparence qui rendront vos tenues accrocheuses lorsque vous passerez du gym au resto.

2. Les grandes tendances

Pour les femmes, on opte pour les pantalons taille haute portés avec des hauts écourtés et le legging 7/8. La logomania est plus présente que jamais sur nos vêtements de tous les jours, mais aussi, sur nos « kits » d’entraînement.

Pour les hommes, c’est e retour de la combinaison (track suit). Les couleurs à la mode sont le rouge, le blanc et le bleu.

Puis des teintes qui sont présentes tant chez les hommes que les femmes : le fluo. On cherche des palettes de couleurs qui vont dynamiser notre garde-robe et nous communiquer une énergie pour nous donner envie de bouger.

3. La tendance écoresponsable

On prend soin de soi en faisant de l’activité physique, mais c’est aussi une bonne façon de se sensibiliser aux achats responsables. Depuis quelques années déjà, l’usage des fibres synthétiques recyclées est apparu dans la confection de vêtements de plein air.

Au Québec, plusieurs petites entreprises locales ont aussi à cœur l’environnement et cela transparaît depuis quelques années dans l’univers des vêtements actifs et de yoga. Certaines compagnies, comme Rose Buddha et Oraki, confectionnent, au Québec et au Canada, des vêtements de yoga et de sport de haute qualité à partir de bouteilles recyclées et imprimés de façon écologique.