Droits des enfants et protection de la jeunesse: François Legault annonce la mise sur pied de la commission Laurent

Le premier ministre François Legault a officiellement annoncé la mise en place de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, jeudi, pour «retourner toutes les pierres et voir comment on peut améliorer les services qu’on donne à nos enfants».

Présidée par Régine Laurent, cette dernière sera assistée des vice-présidents André Lebon et Michel Rivard.

«C’est avec une volonté de fer que j’entame ce mandat, que je considère un devoir. J’en mesure bien l’importance et l’ampleur. Car oui, je suis là parce que je veux que les choses changent. Je suis déterminée à identifier des solutions concrètes pour nos enfants; à faire en sorte que nous n’échappions plus jamais un seul petit, une seule petite en détresse», a indiqué la commissaire, anciennement présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ).

Elle pourra également compter sur neuf commissaires, plus précisément cinq experts et un représentant pour chacun des partis politiques représentés à Québec.

Son mandat: examiner les services de protection de la jeunesse au Québec et tout ce qui les entoure, la loi qui les encadre, le rôle des tribunaux, les services sociaux et l’arrimage avec les différents partenaires. Une fois les failles identifiées, la Commission devra formuler des recommandations sur les améliorations à apporter.

Ses travaux doivent s’échelonner sur une période de 18 mois. Le rapport de la commission doit être remis au gouvernement au plus tard le 30 novembre 2020.

Complètement indépendante du gouvernement, la commission Laurent aura les pouvoirs d’une commission d’enquête, ce qui lui permettra de mettre la main plus facilement sur les documents dont elle aura besoin.