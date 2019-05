Écrasée à mort en jetant son mégot dans un égout

C’est en allant jeter son mégot de cigarette dans une bouche d’égout qu’Édith De Repentigny, caissière dans une station-service Shell de Laval, s’est fait écraser à mort par une déneigeuse.

La femme qui arrivait au travail le 28 novembre dernier n’a eu aucune chance, apprend-on dans le rapport d’enquête de la CNESST dévoilé jeudi.

Édith De Repentigny, 62 ans, se trouvait dans une voie de circulation de la station-service, alors que le déneigement était en cours, et qu’une chargeuse sur roues équipée d'une gratte était à l’œuvre.

Mme De Repentigny, qui était de dos à la déneigeuse, a été frappée par l’arrière du véhicule alors que celui-ci reculait. Elle a ensuite été écrasée par les roues situées du côté gauche.

Son décès a été constaté sur place.

La CNESST a conclu dans son rapport que «la circulation des travailleurs lors des opérations de déneigement avec des véhicules automoteurs ne permettait pas de prévenir le danger de collision».

Même si les travaux de déneigement étaient effectués par un entrepreneur externe, c’est à l’employeur que revient la responsabilité de prévenir les collisions.

Constat d’infraction

À la suite de l’accident, l’entreprise responsable du déneigement a dû revoir la formation de ses chauffeurs.

Des mesures correctives ont été apportées au sein de la station-service pour s’assurer de la sécurité des employés.

La CNESST a également délivré à l'employeur un constat d'infraction dont le montant varie entre 16 793 $ à 67 176 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 335 882 $ en cas de récidive.

L’organisation en santé et sécurité au travail a également fait parvenir son rapport à l'Association québécoise des distributeurs d'énergie du Québec et à l'Association canadienne des carburants dans l’espoir qu’un tel accident ne se produise plus.