Je sors, je reste

Coup de cœur

DVD : Pupille

Alors qu’une jeune mère décide de placer son nouveau-né à l’adoption, l’État décide du sort de ce dernier. D’abord placé en famille d’accueil, Théo attend qu’une famille bienveillante veuille l’adopter. En attendant de savoir si la mère biologique reviendra sur sa décision, le poupon est placé sous la mire de plusieurs candidats qui désirent devenir parents depuis longtemps. Ce drame des plus touchants nous montre l’humanité de chacun, des travailleurs sociaux aux familles, qui souhaitent tous le bien-être de ce petit garçon qui ne connaît pas encore sa destinée. *Sorti le 28 mai

Je sors

FESTIVAL

Festival des musiciens du monde

Cette fin de semaine se tiendra la deuxième édition du Festival des musiciens du monde, qui présente une programmation étoffée pour toute la famille. Question de découvrir les différents genres de musique à l’international, plusieurs ateliers sont mis en place, tels que l’atelier de danses africaines, le conte musical, le gumboots, le chant québécois et la série de prestations de piano. De plus, assistez à plusieurs concerts à l’Église Enfant-Jésus, situé à proximité du Centre des musiciens du monde. *Ce soir à 20h, demain et dimanche à 11h au Parc Lahaie, au Centre des musiciens du monde et à l’Église Saint-Enfant-Jésus du Mile-End – 5039 et 5043 rue Saint-Dominique

ÉVÉNEMENT

Branle-Bas d’Hochelaga

Lorsqu’on réunit dans un quartier des commerçants, des artisans et des artistes de cirque, c’est littéralement la fête. L’événement familial Branle-Bas d’Hochelaga est de retour pour une quatrième édition tout aussi colorée. Les résidents du coin et les curieux visiteurs auront l’occasion de voir performer sur la rue Ontario Est, la troupe du Cirque Alfonse, le Quatuor Stomp et Andy Giroux. Ce week-end, en plus des animations gratuites, ne manquez pas la magnifique vente trottoir et la fête de la famille. *Ce soir, demain et dimanche à la Place Simon-Valois – Sur la rue Ontario Est entre les rues Darling et Pie-IX

MUSIQUE

Clavecin en concert

Pour clôturer en beauté la 25e saison de la série Clavecin en concert, on accueille nul autre que le réputé Jory Vinikour, qui donnera un concert intime, où il interprétera les œuvres de Handel, Bach, Rameau et Duphly. Rappelons que ce claveciniste invité est originaire de Chicago et qu’il s’est fait connaître à travers le nombre lors de récitals à Prague, Paris ou encore à Milan. *Ce soir à 19h30 à la Chapelle historique du Bon-Pasteur - 100 rue Sherbrooke Est

ART

Omar Ba – Vision partagée

Le Musée des beaux-arts présente une première exposition monographique consacrée à Omar Ba, considéré comme l’un des artistes africains les plus prolifique de sa génération. Il a fait sa marque en utilisant des objets et des matériaux de son environnement et pour ses peintures sur carton, en utilisant différents médiums comme l’huile, l’aquarelle, l’encre ou encore le crayon. On décrit son art comme figuratif et abstrait. Il exprime, grâce à son art, des enjeux géopolitiques et socio-économiques tels que les concentrations inégales de richesse et de pouvoir, l’immigration ou encore les relations postcoloniales. *Ce soir, demain et dimanche dès 10h au Musée des beaux-arts – 1380 rue Sherbrooke Ouest

IMPROVISATION

L’Impro’Viste

La soirée l’Impro’Viste, c’est le match d’impro que personne ne veut manquer! Pour célébrer les 30 ans de l’organisme Le Refuge des Jeunes de Montréal, plusieurs artistes et humoristes connus s’allient à l’équipe du Refuge pour donner au public tout un spectacle d’humour improvisé. On pourra compter sur la participation de Virginie Fortin, Jean-François Provençal, Pier-Luc Funk, Ève Landry et d’autres. Le duo comique Sèxe Illégal sera également présent à titre de maître de cérémonie. * Demain soir à 20h au Théâtre Rialto - 1345 Avenue Lalonde

Je reste

LIVRE

Objectif ventre plat – 5 minutes par jour pendant 1 mois

La saison des maillots de bain est arrivée et pour retrouver nos bonnes habitudes de vie, Valérie Orsoni, l’auteure et créatrice de la méthode BootCamp, lance le livre Objectif ventre plat- 5 minutes par jour, pendant 1 mois. Avec une recherche approfondie en physiologie, elle nous propose un programme comportant 27 exercices qui ciblent tous les muscles abdominaux pour des séances de 5 minutes, pas plus! On adore les photos qui illustrent bien les positions et les menus en bonus pour garder un ventre plat. *Sorti le 8 mai

ROMAN

Ne pas toucher s’il vous plaît

L’animatrice radio Andrée-Anne Brunet offre son premier roman qui raconte l’histoire de Clara, voyageuse qui décide de partir seule au Bélize. Retenu par le boulot, son conjoint Louis ne peut l’accompagner, mais Clara a soif de liberté. Une fois, là-bas, elle fait la rencontre de Bastian, qui viendra tout faire chavirer. Entre le désir et la fidélité, elle devra faire un choix, peut-être le plus surprenant de sa vie... *Sorti le 17 avril

CINÉMA

Sprint Gala

Qu’est-ce que le Sprint Gala? C’est l’occasion pour les cinéphiles de visionner plusieurs films québécois nominés au Gala Québec Cinéma dans le confort de leur salon. Jusqu’au 9 juin prochain, plusieurs plateformes numériques, dont Ici.Tou.TV Extra, Super Écran et Vidéotron, se réunissent pour offrir aux téléspectateurs la chance de visionner une quarantaine de films finalistes aux prix Iris 2019. Des longs métrages d’ici comme Louis Cyr : l’homme le plus fort du monde de Daniel Roby, Mommy et Juste la fin du monde de Xavier Dolan ainsi que La passion d’Augustine de Léa Pool, seront disponibles. *Pour voir la programmation complète, rendez-vous sur quebeccinema.ca