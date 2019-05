Juin 2019: voici les jeux gratuits PlayStation et Xbox

Comme à leur habitude, Microsoft et Sony ont annoncé cette semaine les jeux que les membres Xbox Live Gold et PlayStation Plus pourront télécharger gratuitement en juin.

Si l'offre de Microsoft risque de faire plaisir aux fans de hockey ce mois-ci, Sony ratisse plutôt large avec un titre de platforming classique et une franchise d'action bien-aimée du public.

Sans plus de suspense, voici les jeux que les abonnés Xbox Live Gold et PlayStation Plus pourront se mettre sous la dent ce mois-ci!

PlayStation Plus

Sonic Mania (PS4)

Borderlands: The Handsome Collection (PS4)

Xbox Games with Gold