Le stationnement sera payant partout dans Outremont

Il faudra des vignettes pour se stationner dans la rue partout dans l’arrondissement d’Outremont dès la fin de l’été, a annoncé le maire Philipe Tomlinson jeudi.

Les gens de passage dans l’arrondissement pourront stationner leur voiture pendant deux heures maximum; au-delà de cela, il faudra posséder une vignette.

Contrairement à ce qui est le cas actuellement, Outremont possèdera une seule zone de stationnement, pour simplifier la compréhension et la gestion du système. Il sera possible pour les résidents de se procurer une vignette annuelle (environ 120$ par mois), et les visiteurs occasionnels et réguliers pourront acheter une vignette journalière ou mensuelle.

Les zones de parcomètres actuelles seront laissées telles quelles. Jusqu’à maintenant, un système de vignette était en place dans 40% de l’arrondissement.

L’ensemble des profits réalisés grâce à la vente de vignettes iront à la transition écologique, assure le maire.

Plus d’informations à venir.