Les coups de cœur de Jonathan Roberge

Avec les webséries Papa et Fiston, l’humoriste Jonathan Roberge s’est fait connaître du grand public québécois. De plus, ses livres Petit Roberge, à saveur humoristique, qui présentent une centaine de nouvelles définitions comiques sur les mots « poutine » ou encore « taverne », ont connu un véritable succès. En outre, le passionné de tatouages sera porte-parole du festival Tattoo Nouvelle Ère, qui aura lieu le 7 juin prochain. Entre ses passions pour le cinéma, la musique punk et la mayonnaise, voici les adresses coups de cœur en ville de l’homme comique.

Le restaurant préféré ?

Photo instagram @satasushi

J’aime beaucoup le Sata Sushi. Ce sont les ­meilleurs sushis et je dois dire que c’est très difficile à battre ! Je capote sur leur ­mayonnaise ! Lorsque je mange des sushis, c’est l’excuse parfaite pour abuser de la mayo épicée ! D’ailleurs, je suis un vrai fou de mayo. J’en mets partout, dans n’importe quoi ! J’aime aussi le ­Panda Sushi. Je vais finir par nommer le Quartier ­Général et le Victoire, ­devenus au fil des années de vrais classiques.

L’endroit où prendre un café ?

Photo instagram @paquebot_cafe

Je suis tellement ­café ! ­Durant sept ou huit ans, je me rendais ­toujours au Atomic dans ­Hochelaga. L’ambiance rétro est ­parfaite, car tu as ­l’impression d’être dans une exposition de ­l’Expo 67 ! J’aime aussi le Paquebot Café sur la rue Bélanger. J’ai rarement bu du bon café comme ça. D’ailleurs, ma blonde s’ouvre bientôt un café et elle aimerait que ce soit le même café qui y soit servi.

L’activité préférée ?

Photo courtoisie, Films Séville

Aller voir mon fils jouer au hockey... Je l’ai coaché cette année. C’est une façon pour moi de rester à ses côtés et m’approcher de lui. Sinon, je suis un grand cinéphile. J’aime tous, mais tous les films. Toutes les excuses sont bonnes pour aller voir un film : ciné-parc, cinéma d’auteur, film en après-midi... Par exemple, ma blonde a congé aujourd’hui et je me dépêche de tout finir pour aller voir le film John Wick 3 avec elle. Ce genre de film, c’est de prendre ton cerveau et de le laisser à l’entrée.

Une adresse secrète à découvrir ?

J’aime beaucoup l’Antidote dans ­Hochelaga. Maintenant que j’habite Saint-Bruno, je ­descends constamment à Montréal pour coacher mon fils. Entre le trafic et le match, je me dis toujours que je ne veux pas ­amener mon fils manger du fast-food. Donc, tout près de ­l’aréna se trouve le restaurant végétalien ­Antidote. C’est tellement bon qu’on ne pense même pas que c’est végétalien. Mon fils qui a grandi dans un mode de vie sain se réjouit lorsqu’on ­commande un gros jus vert. Il a grandi en ­mangeant au ­restaurant Antidote et Aux Vivres.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo d’archives

Sans hésiter le Pouzza Fest, qui est un festival de musique punk. Je l’ai ­manqué cette année et ça me brise le cœur. Cela fait sept ou huit ans que j’y participe et cela me permet de ­m’accrocher à mon adolescence. Il y a plein de bons artistes et il y a toujours plein de groupes dans la ­programmation, avec lesquels on a grandi dans la culture punk. C’est ­vraiment mon style de musique ­préféré. L’année passée, j’y suis allé et c’est familial aussi comme ­événement. On peut y faire des ­pique-niques avec nos enfants ou ­encore des séances de yoga.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

L’ouverture d’esprit. C’est une ville des plus sympathiques, avec les gens les plus sympathiques au monde.