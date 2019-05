Des fois, je m’ennuie de me faire évaluer comme un moins que rien, un perdant, un détritus de société. On se sent vraiment comme une merde lorsqu’on va fumer une cigarette dehors comme un minable chien sous la pluie, au froid où ça sent mauvais et dans plein de mégots sur le sol. Voilà bientôt quatre mois que j’ai arrêté de fumer et demain, c’est la Journée mondiale contre le tabagisme. Je réagis.

J’aimais aller dehors après un repas. Ironiquement, pour fumer et prendre un peu d’air, changer d’atmosphère. Très peu de non-fumeurs comprennent réellement les fumeurs avec leur dépendance sévère, physique et psychologique. La dernière chose dont le fumeur a besoin, c’est de se faire écœurer. Depuis une quinzaine d’années, la société le bafoue, le rejette et le diabolise.

Ça ne donne absolument rien d’en rajouter. C’est de l’acharnement et la thématique de l’Organisation mondiale de la santé qui a choisi « tabac et santé pulmonaire » pour 2019 est dramatiquement dans le champ. C’est nul.

PENSER EN FUMEUR

Une thématique décidée par et pour des non-fumeurs. Cette journée spéciale devrait plutôt fournir des outils efficaces, utiles ou nouveaux afin d’aider les fumeurs à se défaire de leur dépendance. Le fumeur sait très bien qu’il varge dans sa santé, qu’il magane ses poumons, qu’il augmente les risques de cancer, de crise cardiaque.

Ce qu’il ne sait pas, c’est comment s’en sortir. C’est là qu’il a besoin d’aide. Moi, les patchs m’ont beaucoup aidé, mais je sais qu’il manque un petit quelque chose pour que la personne décidée à cesser réussisse à passer le premier sevrage, celui qui est le plus souffrant. Quand on aura trouvé ça, on aura fait un grand pas. En attendant, on pelte des nuages... de fumée.

PETIT PAQUET