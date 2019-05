L’usage récréatif de la «drogue du viol» inquiète

La consommation récréative du gamma-hydroxybutyrate, mieux connu sous les noms de GHB ou drogue du viol, comporte plusieurs risques, met en garde une médecin de famille spécialisée en toxicomanie.

Parfois utilisé par des prédateurs sexuels pour désinhiber leur proie, ce dépresseur est aussi souvent consommé volontairement, en plus petites doses, par des personnes qui s’en servent pour émuler en quelque sorte l’effet de l’alcool.

«Ce qui est traître avec le GHB est que liquide est incolore et la concentration d’une dose à l’autre peut varier énormément. Vous pouvez prendre ça un soir pour danser et avoir du plaisir, mais la fois d’après vous pouvez tomber sur une dose beaucoup plus concentrée et faire une surdose», a expliqué la Dre Marie-Ève Morin en entrevue à l’émission Dutrizac de 6 à 9 sur les ondes de QUB radio, jeudi matin.

Le GHB est d’ailleurs devenu de plus en plus accessible dans les dernières années vu les importantes chutes de prix qu’il a subies. Cette réalité entraîne d’autres possibles dérapes.

«Il y a 10 ans, on l’achetait en fiole. La concentration pouvait varier, mais c’était des doses de 5 millilitres. Maintenant, il y a des gens qui achètent ça à coup de 500 millilitres à la fois», a illustré la Dre Morin.

Un mélange dangereux

La médecin spécialisée en toxicomanie a d’ailleurs mis en garde contre la combinaison du GHB avec d’autres dépresseurs, comme l’alcool ou le xanax. Ce mélange augmente entre autres les chances d’arrêt respiratoire.

La Dre Morin a d’ailleurs tenu à souligner la nature addictive du GHB. Elle a mentionné que certains utilisateurs pouvaient arriver au point de prendre des doses toutes les deux ou trois heures et que les symptômes de sevrages pouvaient être «dangereux».

Selon elle, le gouvernement devrait songer à sensibiliser le public sur les dangers de cette drogue. «Est-ce qu’on a peur que si on en parle, on va provoquer de l’attrait ? Je n’ai aucune idée, mais je pense qu’il serait temps qu’on fasse une campagne de sensibilisation sur le GHB», dit Marie-Ève Morin.