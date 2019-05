Route des saveurs: un marché public au musée!

Le soleil est au rendez-vous, le gazon redevient vert, et surtout, la chaleur s’installe. Signe que le printemps est bel et bien là et surtout que l’été s’en vient. C’est aussi le moment du retour des marchés publics. Ces endroits qui regorgent de produits frais et de producteurs passionnés. Et voilà qu’après une attente de 20 ans, Trois-Rivières retrouvera le sien sur le site du Musée POP, au centre-ville même, tous les jeudis du 27 juin au 3 octobre, de 15 h à 19 h.