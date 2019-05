Shome gagne encore des points

Shamit Shome a été titulaire lors des cinq derniers matchs de l’Impact et il est en train de ravir le poste de Micheal Azira. L’Albertain de 21 ans est en train de se gagner de plus en plus d’adeptes dans le vestiaire bleu-blanc-noir.

« Shamit est en train de faire de bonnes performances et c’est bien parce qu’il travaille beaucoup », a souligné Saphir Taïder.

« Il est un peu plus porté vers l’avant et c’est important d’avoir des joueurs qui peuvent faire les deux. »

Pour Samuel Piette, qui joue à côté de Shome, tout est une question de confiance et celle-ci vient souligner la grande intelligence de son compatriote canadien.

« Shamit gagne en confiance et il est tactiquement très intelligent, l’un des plus intelligents de l’équipe. Il respecte les consignes, il n’a pas peur de se mettre dans des situations difficiles et il le fait très bien. »

Piette a également fait remarquer que Shome est en train de développer une belle complicité avec Bacary Sagna.

« Shamit respecte très bien sa position et s’entend très bien avec Bac qui joue de son côté.

« Je suis content pour lui parce que ça fait longtemps qu’il est là et qu’il travaille pour avoir cette chance. »