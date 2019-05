Trump prévoit «une annonce majeure sur la frontière» avec le Mexique

Washington | Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu’il comptait faire «une annonce majeure sur la frontière» entre les États-Unis et le Mexique plus tard dans la journée ou vendredi, en précisant qu’il n’en ordonnerait pas la fermeture.

«Il s’agira d’une annonce de première ligue. Nous allons faire quelque chose de vraiment spectaculaire sur la frontière», a déclaré le républicain devant les journalistes.

«Nous allons faire une annonce majeure sur la frontière plus tard aujourd’hui», a-t-il annoncé, après avoir dit depuis les jardins de la Maison-Blanche que cette déclaration se ferait «probablement demain, mais peut-être aujourd’hui».

«Je ne vais pas fermer la frontière, je vais faire autre chose», a répondu Donald Trump aux journalistes. «Il s’agira d’une annonce qui concerne la frontière et qui concerne les gens qui franchissent illégalement la frontière. Et cela sera ma plus grosse annonce sur la frontière à ce jour».

Donald Trump avait fait de la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique l’une des promesses centrales de sa campagne pour la présidentielle de 2016. Le bras de fer avec les démocrates autour du financement de ce mur avait plongé les États-Unis dans la plus longue impasse budgétaire, ou «shutdown», de son histoire en décembre 2018 et janvier 2019.

Le président américain a de nouveau accusé jeudi l’opposition, qui contrôle l’une des deux chambres du Congrès, de bloquer toute initiative sur la frontière.

«Les démocrates ne veulent pas nous donner de lois, ils ne veulent pas changer les lois, ils ne veulent pas se réunir, ils ne veulent rien faire. Ils veulent avoir des frontières ouvertes, il veulent avoir de la criminalité, ils veulent que les drogues déferlent dans notre pays», a-t-il lancé.