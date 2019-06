Un condo scandinave de luxe à vendre pour 750 000$ dans Villeray

Les adeptes de la décoration épurée seront certainement séduits par cette propriété au design scandinave présentement à vendre dans le quartier Villeray.

Ce condo de luxe construit en «split-level» offre un espace de vie ultra lumineux et très vaste.

L’unité possède 3 chambres à coucher, 2 salles de bains complètes et une salle d’eau en plus d’un espace de stationnement privé et d’une belle cour prête à être aménagée.

La cuisine moderne est sans aucun doute l’un des éléments clés du décor.

Cette unité située au rez-de-chaussée est en vente au coût de 750 000$ plus taxes, soit environ 862 312$. Elle se trouve d’ailleurs à quelques pas du métro Fabre et d’une foule de petits cafés et épiceries de quartier.

Pour tout savoir sur ce condo, c'est par ici.





