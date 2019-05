Un festival de rue totalement gratuit aura lieu à Hochelaga

En collaboration avec

Vous cherchez une activité pour donner le coup d'envoi à l'été? Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, la rue Ontario prendra des airs de fête!

L’artère sera libre de circulation sur un kilomètre afin que les passants puissent profiter de spectacles, d’animations et d’autres surprises pensées spécialement pour l’occasion.

Le but? Offrir la possibilité aux résidents du secteur de côtoyer l’effervescence artistique d'Hochelaga et développer la cohésion sociale, tout ça en s’amusant!

Pour sa quatrième édition, le Branle-Bas d’Hochelaga propose une programmation totalement gratuite qui reflète à merveille la personnalité colorée du quartier emblématique de l’Est de Montréal.

Hervé Leblay

À qui la rue?

Plus de soixante artistes de cirque de renommée internationale sont attendus sur le pavé de la rue Ontario durant ces quatre jours de festivités. Parmi ceux-ci, on compte les déjantés moustachus du Cirque Alfonse, Jamye La Luna, qui dansera avec du feu, The Mighty Leviticus, un homme fort «comme dans le temps» et plusieurs autres!

Les artistes feront défiler un total de 78 animations et spectacles sous les yeux ébahis des passants.

Parmi les spectacles très attendus, on compte le Cabaret Hochelag’CirQ, qui combinera jonglerie, main à main, vélo acrobatique, trapèze, cerceau et autres arts circassiens dans un tableau à la fois osé et hétéroclite. On pourra profiter de ce trépidant happening vendredi dès 20h.

Melanie Dusseault

Encourager l’achat local à petit prix

Sur la rue Ontario fleurit une artère commerciale bigarrée tout à fait charmante. Tour à tour, on y croise des boutiques, des cafés et des ateliers d’artisans locaux. Tous ces établissements cohabitent dans un joyeux melting-pot qui donne envie de s’adonner au lèche-vitrine.

Durant le Branle-Bas d’Hochelaga, des centaines de kiosques de commerçants offriront des rabais avantageux sur la nourriture, les vêtements, les plantes, les articles pour la maison et bien plus.

Camille Gladu-Drouin

De quoi divertir toute la famille

Au Branle-Bas, on souhaite que toute la fratrie s’amuse – parents compris! On s'assure ainsi de ne pas manquer la Fête de la Famille, qui rassemblera des jeux et des kiosques d’organismes du quartier, la Course des Glorieux Quadriporteurs et le Délire de rue collectif, qui auront lieu respectivement le samedi 1er et le dimanche 2 juin.

Notons enfin que le samedi et le dimanche, des jeux gonflables égaieront la rue Ontario. Pour consulter l’horaire complet des activités, c’est par ici!

Pas besoin de sortir de la ville pour profiter du beau temps! Ne manquez pas le Branle-Bas d’Hochelaga, qui aura lieu du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin sur la rue Ontario Est à la Place Simon Vallois – c’est gratuit!