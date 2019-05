Un faux départ pour les Alouettes

Il ne s’agit peut-être que d’un premier match préparatoire, mais la tendance des dernières années s’est maintenue pour les Alouettes de Montréal. Ils ont été sèchement vaincus par les Argonauts au compte de 45 à 20, jeudi à Toronto.

Menés notamment par l’ancien quart-arrière des Moineaux Brandon Bridge, les favoris locaux ont cumulé pas moins de 455 verges par la passe et réussi six touchés aériens. Les Alouettes ont pour leur part été limitées à 288 verges au total.

Bridge a réussi neuf de ses 12 passes, dont deux pour le majeur. Il a permis aux siens de progresser de 142 verges. Mcleod Bethel-Thompson a également bien fait, avec six lancers précis et 131 verges de gain pour deux touchés.

Austin Duke a réussi deux touchés. L’ancien des Alouettes S.J. Green a également atteint la zone des buts une fois, tout comme Rodney Smith Jimmy Ralph et Llevi Noel.

Chez les Alouettes, Vernon Adams fils est le pivot qui a vu le plus d’action, lui qui a rejoint ses receveurs huit fois en 17 tentatives pour 116 verges, un touché et une interception. Matthew Shiltz a quant à lui réussi un majeur au sol. Jeff Matthews, Antonio Pipkin et Chris Merchant ont également vu de l’action.

Les Alouettes recevront le Rouge et Noir d’Ottawa jeudi, à l’occasion de leur deuxième et dernier match préparatoire.