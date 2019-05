Près d’un jeune sur deux entre 19 et 29 ans a développé des acouphènes passagers ou permanents, révèle une nouvelle étude canadienne. Et la situation est telle que les chercheurs estiment qu’il s’agit d’un problème important de santé publique. On en parle avec Sylvie Hébert, professeure à l’École d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.