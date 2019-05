Une bouteille à garder pour mon bébé!

Votre bébé vient de naître et vous aimeriez pouvoir célébrer ses 18 ans avec une bonne bouteille? Philippe Lapeyrie vous donne quelques conseils.

Par ailleurs, voici 3 bons vins qui se conservent bien pendant plusieurs années :

Un blanc jurassien qui pourra «somnoler» dans votre cellier encore quelques années!

L'Étoile 2015

Domaine de Montbourgeau

Jura - France

Code: 11557541

Prix: 28.30 $

Disponibilités: 80 succursales en province

Servir à 11-12 degrés Celsius

Un grilled cheese, des vol-au-vent au poulet, une fondue au fromage...

Ce chardonnay du Jura vous fera quelque peu sortir de votre zone de confort. Il est gras, enveloppant, sphérique, différent, caressant et quasi-déstabilisant en dégustation. Sa texture huileuse et ses courbes élancées vous feront réussir de merveilleuses harmonisations mets-vins à table. Fort bon dès maintenant ou dans les 8 à 10 prochaines années.

Un rouge italien ayant une fort belle aptitude au vieillissement!

Barolo 2015

Beni di Batasiolo

Piémont - Italie

Code: 10856777

Prix: 30.10 $

Disponibilités: 190 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une bonne heure en carafe.

Du veau à la mijoteuse, une pizza au canard confit...

Ce fort gouteux Barolo offrira le meilleur de lui-même suite à un bon passage en carafe. Ses tanins sont fermes, présents et fort agréables. Aucun autre rouge de cette réputée appellation italienne ne m'a offert autant de plaisir à ce jour. Si vous l'attendez encore 5 à 8 ans, votre patience sera fort bien récompensée.

Un Cahors qui est batti pour la garde en cave!

Cahors 2015

Cuvée Particulière - Château Lamartine

Sud-Ouest - France

Code: 862904

Prix: 23.35 $

Disponibilités: 140 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius en prenant soin de lui offrir au moins une heure d'oxygénation en carafe.

Un cassoulet, une tourtière, des gibiers en sauce...

Le millésime 2015 est superbe et ce domaine du Sud-Ouest de la France fait un travail remarquable au champs comme au chai. Le vin est plein, profond, multidimensionnel, tannique et tout d'un bloc. Si vous l'ouvrez en jeunesse, n'oubliez pas de bien le dégourdir en carafe car c'est un «grand garçon» viril et structuré ayant de bonnes épaules. J'oserais l'oublier encore une décennie dans ma réserve sans trop de soucis.