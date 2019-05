Walmart ouvre la porte à UPS, MiniSo, Freshii, Noaki Sushi et The Party Shop

Des comptoirs UPS, MiniSo, Freshii, Noaki Sushi et The Party Shop feront bientôt leur apparition dans les magasins SuperCentre de Walmart.

Le géant américain du commerce au détail a inauguré hier un nouveau concept urbain de magasins SuperCentre à Toronto, qui fait place à de nouvelles franchises du commerce au détail à l’intérieur même de ses établissements.

« Nous choisissons des licences qui correspondent à notre proposition de valeur à la clientèle et désirons offrir des services qui facilitent la vie de nos clients, notamment en travaillant avec MiniSo, UPS, Freshii, The Party Shop et Naoki Sushi », a fait savoir un porte-parole de Walmart Canada, Steeve Azoulay.

Outre ces nouvelles bannières, Walmart entend également poursuivre son association avec McDonald’s, alors que la plupart de ses magasins offrent un comptoir du géant de la restauration rapide.

Allée rapide de paiement

Le nouveau concept de magasin SuperCentre de Walmart permettra également aux clients de payer rapidement dans une allée rapide par l’entremise d’une nouvelle application mobile de paiement.

L’application mobile développée par Walmart permet à ses clients de « scanner » directement les produits choisis en magasin avant de conclure la transaction dans l’allée rapide de paiement à l’aide d’un code-barre lié à leur commande.

Le mois dernier, Walmart a annoncé des investissements de 200 millions $ pour la rénovation et le réaménagement de 31 succursales au pays.

Au cours des cinq dernières années, Walmart dit avoir investi plus d’un milliard $ dans son réseau de plus de 400 magasins au pays.