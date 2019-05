THIBAULT, Olivier



À Bagotville, le 24 mai 2019 est décédé beaucoup trop tôt, Olivier Thibault à l'âge de 31 ans.Il laisse dans le deuil ses parents Yvon Thibault (Jocelyne Faille) et Lise Maisonneuve (Benoît Prud'homme), sa soeur Caroline Thibault (Christopher Powell) ainsi que sa grand-mère Rufina Lanteigne et ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 2 juin de 14h à 19h.Au lieu de fleurs, nous recueillerons les dons que nous remettrons à l'organisme Suicide Action Montréal. Les dons serviront à accroître la prévention du suicide.