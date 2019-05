FARMER, Armand



À Montréal, le 27 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Armand Farmer, époux de feu Marie-Paule Normand.Il laisse dans le deuil son fils Michel (Lucie Aspirot), son frère Laurier, sa belle-soeur Gaétane, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous recevra au complexe funérairele vendredi 31 mai de 13h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 1er juin dès 8h30, suivi d'une cérémonie commémorative au salon à 10h30.Inhumation au cimetière Ste-Marthe de Vaudreuil à 14h30.Si vous désirez faire un don, nous vous recommandons la Fondation de l'hôpital Santa-Cabrini.