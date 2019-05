ASSELIN, Isabelle



À son domicile, entourée des siens, le 27 mai 2019 est décédée sereinement, Isabelle Asselin, épouse de Denis Lewis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son père Dollard Asselin, sa mère Louisette Bergeron, sa soeur Martine (Jean-Francois Villandré), ses nièces Katherine et Pénélope, son beau-fils Benoit Lewis (Geneviève), ses petits-fils Nolan et Maël, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 2 juin 2019, de 13h à 17h au complexeUn grand merci au Dre Danielle Charpentier, ainsi qu'aux infirmières du C.L.S.C. de la Pointe de l'île pour leur empathie et leur grande écouteAu lieu de fleurs, un don à la Fondation du cancer du sein du Québec serait apprécié.