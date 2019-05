FRANCOEUR, Matthew



Le 29 mai 2019, après un courageux combat contre le cancer, est décédé à l'hôpital Charles-Lemoyne, à l'âge de 30 ans, Matthew Francoeur, autrefois de Marieville.Il laisse dans le deuil, sa mère Johanne Bernier (Réal Malouin), son père Ghislain Francoeur (Patricia Labelle), et sa conjointe Hajar; sa marraine Micheline Bernier et son parrain Alain Bujold, ses oncles et ses tantes, ses cousins et cousines, de nombreux amis ainsi que Françoise et Gaston Gendron.Il sera exposé au salon:le vendredi 31 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h, le samedi 1er juin de 9h à 10h30 suivi des funérailles en l'église de Marieville à 11h.Un remerciement spécial à tous ceux qui l'ont accompagné dans son combat contre le cancer.