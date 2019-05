À la recherche d’un champion

Les larmes de Nicolas Mahut

Nicolas Mahut Le parcours de rêve du vétéran Nicolas Mahut a pris fin vendredi, au troisième tour, avec une défaite en quatre manches contre Leonardo Mayer. La foule parisienne n’a toutefois pas passé sous silence l’exploit de la raquette de 37 ans, en lui offrant une longue ovation après le match. Les larmes aux yeux, Mahut a par la suite reçu la visite de son fils sur le court, question d’attendrir les cœurs les plus durs. Même Mayer s’est joint à la foule en se levant et en acclamant le favori local, les larmes aux yeux lui aussi.

« C’était un mélange d’émotions. La fatigue du match, mon corps faisait mal de partout. Et une fois ce match fini, qu’il vienne me réconforter... Normalement, c’est lui qui pleure et moi qui le réconforte, mais, aujourd’hui, c’était le contraire. C’était très émouvant », a mentionné Mahut, qui a peut-être disputé son dernier Roland-Garros en carrière.

Monfils, son « coach » et sa « meuf »

Elina Svitolina Gaël Monfils partage sa vie avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, mais il l’assure : ce n’est pas cette histoire d’amour qui en fait un joueur transformé ! Le joueur français a esquissé un sourire, lorsque questionné à ce sujet après son match de jeudi.

« Je veux mettre quelque chose au clair. Avec Elina, c’est magnifique, c’est cool. Ça fait un certain temps qu’on est ensemble et c’est fabuleux. Mais si les gens commencent à me dire que je joue mieux au tennis, que je suis plus rigoureux à cause d’elle... Cette année, j’ai changé d’entraîneur [il a engagé l’Américain Liam Smith]. J’ai l’impression que j’ai plus peur de mon coach que de ma meuf ! Tu vois ce que je veux dire ? Si je suis en retard, qu’est-ce qu’Elina va dire ? Mais mon entraîneur, lui, il va dire quelque chose. [...] Mon entraîneur perd le crédit qui lui revient. »

Le jour des marathons