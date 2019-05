Aiguisez vos épées, Baldur’s Gate 3 sera peut-être annoncé à l'E3!

Larian Studios, créateurs de Divinity : Original Sin, nous taquinent ces jours-ci en affichant un gros chiffre romain stylisé sur leur page d’accueil et les fans s'improvisent enquêteurs du Web pour dénicher ce qui se cache derrière.

Les indices récoltés pourraient faire croire que Baldur’s Gate 3 s’en vient finalement!

C’est dans les métadonnées de la vidéo qui joue en boucle sur leur site qu’on aurait trouvé plusieurs références à l'univers de Baldur’s Gate, mais aussi à Wizards of the Coast et Dungeons & Dragons.

De plus, la rumeur que Larian Studios travaille sur un nouveau Baldur’s Gate court depuis 2018.

Avec ces découvertes et l'E3 2019 qui débute dans quelques jours, tout porte à croire Larian Studios nous prépare quelque chose de gros.

La sortie du dernier jeu de la série, Baldur’s Gate 2 : Shadow of Amn, remonte à 2000 et avait été développé, à l’époque, par BioWare.

C’est certain que les fans de la série seront ravis de voir un nouveau jeu se rajouter à cette saga épique.