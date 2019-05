«Bonis cachés»: Fitzgibbon prêt à faire rouler les têtes à Investissement Québec

Le ministre de l'Économie du Québec du gouvernement Legault, Pierre Fitzgibbon, est prêt à faire rouler les têtes qu'il faut chez Investissement Québec (IQ) pour mettre fin aux «bonis cachés» dénoncés par la vérificatrice générale.

« Quand on parle de "bonis cachés" ou de cacher des choses. Les règles doivent être suivies. Oui, je vais être sérieux de ce côté-là », a dit au Journal le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon quand on lui a demandé s'il était prêt à faire rouler des têtes à Investissement Québec pour faire le ménage.

Le ministre a fait cette déclaration en marge d'un événement portant sur l'intelligence artificielle dans la métropole québécoise, vendredi matin.

«S'il y a eu à Investissement Québec des pratiques qui ne sont pas acceptables, et contraires à la gouvernance des sociétés d'État, les gens vont devoir payer, c'est sûr», est allé jusqu'à dire le ministre.

Choqué

M. Fitzgibbon s'est engagé à plus de transparence. «Se payer des bonis sans le divulguer, ça me choque. Il faut être transparent. Je m'engage à l'être», a-t-il ajouté.

Après la controverse entourant l'embauche du nouveau PDG d'Investissement Québec, Guy LeBlanc, le ministre de l'Économie s'est aussi engagé à faire preuve de transparence quand le moment sera venu de lui octroyer un boni.

« M. Leblanc va avoir un salaire de 500 000$. Ça, c'est fixe. Beau temps, mauvais temps. Sa bonification va être entre zéro et 450 000$. C'est clair que l'année prochaine, quand on va lui payer un boni, peu importe le chiffre, on va devoir expliquer à la population pourquoi il a X montant en boni. C'est l'hygiène de base », a-t-il conclu.