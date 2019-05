Détenu à Dubaï: les proches d'André Gauthier craignent pour sa sécurité

Le Québécois détenu à Dubaï aurait été interrogé par cinq policiers pendant plusieurs heures vendredi matin sans avoir pu être représenté par son avocat ou soutenu par des diplomates canadiens, selon son fils.

Le calvaire d’André Gauthier, détenu injustement selon sa famille relativement à une affaire de détournement de fonds touchant une entreprise aurifère, se poursuit alors qu’il a été livré aux autorités de Dubaï plus tôt cette semaine.

La famille de M. Gauthier a tenté par tous les moyens d’éviter son extradition vers les Émirats arabes unis (EAU), craignant qui soit emprisonné à vie.

L’avocate britannique qui est sur le dossier, Me Radha Stirling, et les proches du détenu se disent inquiets que ses droits humains soient bafoués et craignent aussi qu’il subisse de la torture.

«Les EAU sont reconnus comme étant des abuseurs de droits humains», laisse tomber l’avocate.

Elle ajoute que les EAU sont réputés pour soutirer des aveux forcés aux détenus, la tenue de procès inéquitables, les détentions sans preuve, des violations des droits humains et des actes de torture.

Un ressortissant britannique, Lee Bradley Brown, a été tué en garde à vue. Trois témoins ont attribué sa mort à la violence policière, rappelle Me Stirling.

Le fils du détenu, Alexis Gauthier, indique lui avoir parlé deux à trois fois dans les derniers jours.

«Là, c’est la fin de semaine et on sait que rien ne se réglera d’ici dimanche. Nous ne savons pas ce qui s’en vient et les ambassades ne peuvent plus rien faire», se désole-t-il.

Alexis Gauthier indique qu’il n’a aucune preuve que le ministère des Affaires étrangères a tenté quoi que ce soit pour rapatrier son père.

«On dit qu’il y a un suivi, mais on veut un lead, que le gouvernement fasse un move, réitère-t-il. On va chercher les soldats blessés dans une guerre, mais rien ne se fait pour mon père.»

Il ajoute qu’il y aurait des pourparlers afin que la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, contacte son homologue omanais la semaine prochaine, mais le laxisme qu’il dénonce depuis le début dans ce dossier lui apporte peu d’espoir.

Me Stirling indique pour sa part que les gouvernements étrangers ne devraient pas faire confiance à leur homologue des EAU en se contentant de «suivre les procédures habituelles» dans de telles situations.

«Si les EAU avaient suivi les normes occidentales en matière de procédure, André ne se trouverait pas dans cette situation difficile», termine-t-elle.