Deux tigres impliqués dans un incident au Zoo de Saint-Édouard

SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ – Policiers et agents de la faune ont dû intervenir d'urgence mercredi au Zoo de Saint-Édouard, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, alors que deux tigres ont été accidentellement libérés de leur enclos.

Selon ce que TVA Nouvelles a appris, les agents de la SPCA, qui ont pris contrôle du zoo il y a un peu plus d'une semaine, ont demandé l'aide des agents de la faune et la Sûreté du Québec a aussi été dépêchée sur les lieux. Les deux bêtes se sont échappées de leur enclos habituel, mais elles étaient toutefois confinés dans un espace sécurisé et clôturé où seuls les employés ont normalement accès, entre autres pour nettoyer l'enclos.

Cet endroit est conçu de manière à ce que les employés ne soient jamais en contact direct avec les animaux. En ouvrant et en fermant différentes portes pour confiner les animaux, ils peuvent pénétrer dans l'enclos principal de façon sécuritaire.

Mercredi, les agents de la SPCA se sont ou auraient pu se retrouver face à face avec ces bêtes sauvages.

Jacinthe Bouchard, de Zoo Académie, rappelle qu'il existe des protocoles d'intervention très clairs pour éviter ce genre de situation très dangereuse. Les clôtures doivent notamment être cadenassées et enchaînées.

«Tout ça doit être vérifié au moins deux fois par jour. Les cadenas, les chaînes et l'intensité des clôtures électriques. Il faut s'assurer que les enclos sont sécuritaires. Chaque fois qu'on entre dans un parc, on doit défaire la chaîne», a dit Mme Bouchard.

«Malheureusement, il est déjà arrivé dans différents parcs animaliers que des animaliers soient morts ou aient été sérieusement blessés. C'est toujours parce qu'ils ne sont pas entrés dans le bon enclos ou parce qu'il y a eu une négligence humaine. Que ce soit parce qu'on n'a pas vérifié la sécurité des parcs ou parce que des cadenas avaient été mal barrés. Il y a des protocoles de supervision à faire. Clairement, il s'est passé quelque chose», a-t-elle expliqué.

Les gros félins avaient toutefois réintégré leur enclos avant même l'arrivée des agents de la faune. C'est donc dire qu'ils n'ont pas eu à utiliser de fléchettes tranquillisantes ni d'armes.

«Je ne veux pas parler de ce cas précis, mais ça indique quand même que les animaux ne sont pas stressés. Un grand félin qui souhaite vraiment se sauver, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'attraper. Il ne revient pas de lui-même. S'il le fait de sa propre volonté, c'est qu'il y est relativement bien», a tranché Mme Bouchard.

La SPCA, qui a pris contrôle du zoo à la suite d'une enquête pour cruauté animale, n'a pas rappelé TVA Nouvelles vendredi. Il nous est donc impossible pour l'instant de savoir si les bêtes ont été libérées lors d'une intervention (nourriture ou nettoyage) ou si elles se sont enfuies parce qu'une clôture avait été mal fermée.