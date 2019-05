COSSETTE, André



À Montréal est décédé le 25 mai 2019, à l'âge de 92 ans, M. André Cossette, époux de Mme Georgine Malo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Muriel (Yves) et Robert, ses 2 petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurentle dimanche 2 juin 2019 de 13h à 17h et de 19h à 20h. Les funérailles auront lieu à 20h en la chapelle du complexe.