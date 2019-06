Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Les Prodiges

Les humoristes Julien Lacroix et Yannick De Martino sont convaincus qu’ils sont bourrés de talent dans d’autres domaines que l’humour. Dans cette nouvelle saison de la série, ils annonceront, lors d’un talk-show animé par Patrice Bélanger, être en plein processus de création d’un film autobiographique. Comme ce n’est pas réellement le cas, ils devront trouver une équipe et créer le meilleur de tous les films en l’espace de trois mois seulement. Une série tout à fait rafraîchissante qui vous fera rire, c’est garanti!

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 29 mai

Je sors

Cinéma

Bermudes (Nord)

Pour son premier long-métrage, Claire Legendre nous amène sur l’île d’Anticosti. Le public pourra ainsi découvrir différents habitants de l’île et en apprendre sur leur histoire.

Ce soir à 18h30 à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Cirque

The Vieux Schnocks

The Vieux Shnocks ont choisi de commencer un spectacle par la fin. On les découvrira donc en coulisse après un spectacle où la foule les a fortement acclamés. Certains raconteront des anecdotes de tournées, d’autres reprendront certains numéros. Bref, un spectacle haut en couleur attend les curieux au parc La Fontaine!

Ce soir à 20h à la salle Paul Buissonneau, 3819 avenue Calixa-Lavallée

Théâtre

SOIFS Matériaux

Ce spectacle réunit 25 interprètes qui revisitent l’œuvre de Marie-Claire Blais, l’auteure d’Une saison dans la vie d’Emmanuel et de Soifs, entre autres. Le Quator Bozzini, Philippe Brault et Jérôme Minière se chargent de la musique, alors que Stéphanie Jasmin et Denis Marleau se sont occupés de la mise en scène du spectacle présenté dans le cadre du festival TransAmérique.

Ce soir à 19h à l’Espace GO, 4890 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Grand 10 ½ à jouer

La troupe du Théâtre Libre présente ce spectacle composé de 10 courtes créations originales. Ainsi, le public pourra découvrir le travail d’auteurs, metteurs en scène et comédiens parfois avec encore peu d’expérience dans le domaine ou encore des expérimentés qui tente de sortir des sentiers battus.

Ce soir à 20h au Cabaret Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Danse

Speed Glue

Une partie de ping-pong est au cœur de cette œuvre. Les spectateurs pourront être témoins de coups complètement épatants et de prouesses étonnantes dans ce ballet totalement inhabituel.

Ce soir à 21h à La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Je reste

Album

Le Saint-Laurent chanté

10 artistes, dont Patrice Michaud, Alex Nevsky, Galaxie et Marie-Pierre Arthur, ont participé à cet album au profit de la recherche sur les bélugas. Le projet mis sur pied par la Fondation Cowboys Fringants avec la collaboration de la Fondation David Suzuki comprend 10 chansons écrites par le parolier Jonathan Harnois qui a reçu l’aide des élèves de différentes écoles québécoises pour composer sur le thème du fleuve Saint-Laurent.

Sorti le 31 mai

Télé

Le combattant : Patrick Côté

Connaissez-vous le grand champion d’arts martiaux mixtes, Patrick Côté? ZTélé présente un documentaire sur le Québécois qui a connu des victoires spectaculaires tout au cours de sa carrière dans l’UFC. On apprendra à connaître l’homme derrière « The Predator ».

Ce soir à 21h à Ztélé

Livre

Le grand livre des dinosaures

Cet ouvrage de John Woodward recense toutes les espèces dinosaures avec de superbes illustrations. Toutes les caractéristiques de chacun sont expliquées pour permettre aux enfants d’en apprendre plus sur ces bêtes fascinantes.

Sorti en librairie 1er mai