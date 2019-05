La fratrie n’est pas toujours facile à vivre

Mon mari et moi avons deux enfants que nous avons élevés de la même façon. Notre fille, une artiste dans l’âme, s’est mise en ménage avec un type plutôt bohème comme elle et ils ont eu une fille. Leur logis est un joyeux bordel même s’ils ont l’air heureux comme ça.

Notre fils est un scientifique, toujours à sa place, qui œuvre comme ingénieur. Respecté par ses pairs, il a épousé une femme qui a de la classe et de l’allure et ils ont deux enfants. Comme vous voyez, les différences ne manquent pas entre ces deux couples.

Ce qui m’amène à vous écrire est délicat et me porte à me poser de douloureuses questions sur moi-même comme mère. Jeunes, nos deux enfants se sont beaucoup disputés car ils n’étaient d’accord sur à peu près rien. Ça c’était calmé à l’adolescence puisqu’à cause de leurs activités aux antipodes, ils se croisaient à peine dans la maison.

Le schisme est survenu l’automne dernier lors d’une fête de famille quand ils se sont quasiment pris aux cheveux à propos de la religion et que ma fille, décrétant qu’elle rompait à jamais avec un frère aussi obtus, en claquant la porte escortée de son conjoint et de sa fille. Depuis ils ne se sont ni revus ni reparlé.

Depuis si on veut les voir, on doit les inviter séparément, ce que je trouve bien triste. Et avec l’été qui s’amène, on doit dire adieu à nos repas familiaux autour du BBQ au bord de la piscine. Qu’est-ce je pourrais faire pour que ça s’arrange entre eux ? Qu’est-ce que j’ai fait de pas correct avec eux pour qu’ils ne s’aiment pas comme un frère et une sœur doivent s’aimer ?

Une maman en deuil de sa vie de famille d’avant

Qui a dit qu’un frère et une sœur devaient obligatoirement s’aimer ? Chaque enfant a ses caractéristiques propres, lesquelles peuvent ne pas s’harmoniser avec celles de quelqu’un d’autre, y compris d’un membre de sa fratrie. Il faut surtout éviter de prendre sur vos épaules la responsabilité d’une dissension entre vos deux enfants, laquelle ne regarde qu’eux. Il faut accepter de faire le deuil de la famille idéale pour être en mesure de profiter à plein des moments que vous partagerez avec l’un et l’autre de vos enfants et de leur famille respective. Le livre Frères et sœurs, une maladie d’amour du pédopsychiatre Marcel Rufo, publié chez Livre de Poche, est très explicite à ce sujet.