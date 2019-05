La grande journée des petits entrepreneurs, c’est l’occasion pour les jeunes de 5 à 12 ans de lancer leur entreprise d’un jour, dans une ambiance festive.

L’objectif de cette journée, qui aura lieu le 15 juin prochain, est de donner aux jeunes le goût d’entreprendre tout en encourageant le développement de leur créativité, leur sens des responsabilités, leur autonomie et leur confiance en eux.

En date du 31 mai 2019, plus de 5500 jeunes se sont inscrits.

Pour en parler, nous recevons Mathieu Ouellet, cofondateur de La grande journée des petits entrepreneurs. Il est accompagné de Sandrine Cazac, 6 ans, et Sophie Cazac, 10 ans, cofondatrices de Bobinettes et sucreries ainsi que Joseph Larouche, 12 ans, et Rachel-Sissi Larouche, 10 ans, cofondateurs de Monsieur Piment.

Pour plus d'information ou s'inscrire, visitez le site de La grande journée des petits entrepreneurs.