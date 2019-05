Le Bal d’une nuit d’été de l’OSM amasse plus de 1 065 000 $

L’OSM a tenu son Bal d’une nuit d’été et sa version « Éclatée » à la Maison symphonique. Il y a eu une prestation de l’OSM dirigée par Maestro Kent Nagano, avec la participation des chanteurs Betty Bonifassi et Pierre Lapointe. L’événement s’est poursuivi avec un souper dans les foyers de la Maison symphonique et s’est terminé sous un chapiteau au son d’un DJ.

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso

Photo Lino Cipresso