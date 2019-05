Les Alouettes vendues à la LCF

Les Alouettes de Montréal ont été vendues par la famille Wetenhall à la Ligue canadienne de football (LCF) vendredi.

Les deux camps en ont fait l’annonce par voie de communiqué en fin de journée.

La vente de l’équipe montréalaise à la LCF ne constitue qu’une étape dans un plan de transition visant à trouver de nouveaux propriétaires à long terme. Le processus de recherche de nouveaux acquisiteurs poursuit son cours.

Impliquée dans les opérations quotidiennes de l’équipe depuis quelques mois, la LCF prendra maintenant les commandes de l’organisation, et ce, jusqu’à ce qu’un nouveau groupe de propriétaires prenne la relève.

«Nous voulons rassurer les joueurs des Alouettes, le personnel d’entraîneurs, les employés et les partisans de l’équipe : ce transfert fait partie d’une série d’étapes qui s’inscrivent dans un processus mis sur pied avec l’unique objectif de mettre en place les fondations sur lesquelles les succès futurs de la franchise reposeront», a indiqué Randy Ambrosie, commissaire de la LCF, par communiqué.

«Nous avons confiance en notre processus et envers tout le travail effectué depuis plusieurs mois. Les conversations que nous avons eues ont mené plusieurs groupes à démontrer un intérêt significatif.»

«Nous sommes prêts à recevoir nos partisans au stade Mémorial Percival-Molson afin de vivre la saison 2019 avec eux et avec l’ensemble de nos partenaires, a précisé Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes de Montréal.

«Nous avons hâte d’accueillir de nouveaux propriétaires et de travailler avec eux et la LCF pour de nombreuses années de succès. Nos opérations et notre capacité financière sont intactes cette saison, et nous fonctionnons comme en temps normal», a ajouté Boivin.

Bob et Andrew Wetenhall ont été propriétaires des Alouettes pendant 22 ans. Sous leur gouverne, l’équipe montréalaise a remporté trois fois la coupe Grey, et 10 fois le titre de l’Association de l’Est. Elle a maintenu une fiche de 223-172-1. Bob Wetenhall a d’ailleurs été introduit au Temple de la renommée du football canadien à titre de bâtisseur en 2015.