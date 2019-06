Loin du luxe et de l’opulence

Jouer pour les bonnes raisons

« On m’a souvent mentionné la phrase suivante : “What’s your why ? (Quelles sont les raisons pour lesquelles tu joues au baseball ?)”, raconte le joueur originaire de Laval. Je tente de me le rappeler souvent.

Si tu joues au baseball parce que tu veux faire de l’argent ou que tu veux être célèbre, tu n’iras pas loin. C’est facile de penser de cette manière. »

C’est souvent lors des mauvaises séquences que les vraies motivations d’un joueur remontent à la surface.

« Si tu n’as pas de coup sûr à tes 30 dernières apparitions au bâton et que tu penses seulement à l’argent, ça va être très difficile de te ramener sur la bonne voie, explique Leblanc. Par contre, si tu veux jouer à la balle parce que ton père t’amenait aux Expos, comme moi, c’est peut-être plus facile. J’ai grandi en regardant les Moises Alou et les Vladimir Guerrero.

Tu dois avoir un pourquoi plus grand que toi. Si tu veux être reconnu dans la rue, ce n’est pas une bonne raison. »

Le Québec dans leurs pensées

Leblanc et Abraham Toro n’ont pas le temps d’avoir le mal du pays, même s’ils sont loin de leurs familles et de leurs amis. Le baseball occupe 100 % de leurs pensées. Parfois, ils ont quelques minutes pour prendre des nouvelles du Québec.

« Ce qui me manque le plus de la maison, c’est d’être dans mes affaires, d’être dans ma routine et de voir mon monde, souligne Leblanc. Par contre, Frisco est comme ma deuxième maison. C’est mon mode de vie.

La bonne nouvelle, c’est que ma fiancée vient me rejoindre pendant l’été. Avec elle, j’ai le sentiment d’être à Montréal. On se parle en français et elle apporte notre chien. »

À l’instar de Leblanc, Toro n’a pas le temps de revenir à Montréal durant la saison de baseball. Pour le faire, il aurait besoin de plusieurs jours de congé en raison du voyagement.

« On n’a pas beaucoup de temps libres dans nos horaires. On passe nos journées au terrain. Ce qui me manque le plus, c’est la vie avec ma famille et mes amis. Montréal, c’est ma maison », confie le frappeur gaucher.

« Être chez toi, ça n’a pas de prix. »